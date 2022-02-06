Üye Girişi
Başkan Söğüt: "Fikirleriniz bize yol gösterici oluyor" - Son Dakika

Başkan Söğüt: "Fikirleriniz bize yol gösterici oluyor"

06.02.2022 09:48
Başkan Söğüt: "Fikirleriniz bize yol gösterici oluyor"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Mahallesi'nde bulunan STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Mahallesi'nde bulunan STK temsilcileri ile bir araya geldi. Onların fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Söğüt, "Ortak akıl, ortak hedef ile sizlerin görüşleri bize yol gösterici olmayı sürdürecek" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe'de bulunan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi. Başkan Şener Söğüt ile birlikte toplantıya AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da katıldı. Toplantı öncesinde katılımcılarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Şener Söğüt, yaptığı kısa konuşmada da yaptıkları ve bölgede hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi aktardı.

"Örnek projeler hayata geçiriyoruz"

Sivil Toplum Kuruluşlarının kentin en önemli dinamikleri arasında yer aldığını belirten Başkan Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak hem Kent Konseyimiz hem de STK'larımız ile örnek projeler hayata geçiriyoruz. Yapacağımız ve bölge için önemli olan projelerde de STK temsilcilerimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın önerilerini de almış oluyoruz. Ortak akıl bizim için en önemli proje başlangıcı. Ortak akıl, ortak hedef ile sizlerin görüşleri bize yol gösterici olmayı sürdürecek. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Pandemi sonrasında ekonomik anlamda her ülke ciddi değişimler ve adımlar atıyor. Ama şu bir gerçek ki; çalışmalar ve hizmet durmadan devam ediyor. Daha güzel bir Körfez için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. 3 yıla yaklaşıyoruz. Pandemi gibi bir sürece rağmen Körfez'e biz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlıklarımız ile birlikte 1 milyar TL'lik yatırım yapıldı" dedi.

"Daha ileriye götürmek bizim elimizde"

Körfez'i daha da güzel bir görünüme kavuşturmak için STK'ların fikir ve önerilerinin önemli olduğuna belirten Başkan Söğüt, "Daha ileriye götürmek bizim elimizde. Sizlerin fikir ve önerileri bizler için yol haritası oluyor. Bugün de burada bizlerle birlikte oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şener Söğüt, daha sonra STK temsilcilerinin fikir ve önerilerini dinledi, sorularını cevapladı. - KOCAELİ

Başkan Söğüt: Fikirleriniz bize yol gösterici oluyor
Başkan Söğüt: Fikirleriniz bize yol gösterici oluyor

YORUMLAR
500

Şener Söğüt, Esentepe, Körfez, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt: 'Fikirleriniz bize yol gösterici oluyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 09:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Söğüt: "Fikirleriniz bize yol gösterici oluyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement