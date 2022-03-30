Başkan Söğüt: "Kadın değişirse dünya değişir" - Son Dakika
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Başkan Söğüt: "Kadın değişirse dünya değişir"

30.03.2022 11:13
Başkan Söğüt: "Kadın değişirse dünya değişir"

Kadın girişimcilerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kadın değişirse dünya değişir ve güzelleşir" dedi.

Kadın girişimcilerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kadın değişirse dünya değişir ve güzelleşir" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda Körfezli kadın girişimcilerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşma yapan Başkan Söğüt, "Kadınlar hayatın her alanına değer katıyorlar. Yaşamın ve manevi kurumların var olması ve sürdürülmesinde önemli bir role sahipler. Kadınların dönüşümü ve kişisel gelişimleri bu yönüyle topluma ve ailenin dinamiklerine değer katıyor. Kadın değişirse dünya değişir ve güzelleşir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Söğüt: Kadın değişirse dünya değişir
Başkan Söğüt: Kadın değişirse dünya değişir
Başkan Söğüt: Kadın değişirse dünya değişir

YORUMLAR
500
Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi Körfez, yaza hazırlanıyor Körfez, yaza hazırlanıyor

Kent Konseyi, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt: 'Kadın değişirse dünya değişir' - Son Dakika


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