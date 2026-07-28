Başkan Subaşı, YKS Türkiye Birincisi Abdullah Uslu’yu belediyede ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testinde (TYT) tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan Abdullah Uslu'yu belediyede ağırladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre, TYT oturumunda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birinciliğini paylaşan adaylar arasında yer alan Abdullah Uslu, elde ettiği büyük başarıyla Bilecik'e ve tüm Türkiye'ye gurur yaşattı. Başarılı öğrenciyi ve ailesini Bilecik Belediyesinde misafir eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Abdullah Uslu'yu tebrik ederek eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.

"Geleceğe dair umut ve inancımızı güçlendirdi"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gençlerin elde ettiği başarıların geleceğe olan umutları artırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "2026 YKS Türkiye birincisi olarak bizlere ve şehrimize büyük bir gurur yaşatan kıymetli evladımız Abdullah Uslu ve değerli ailesini belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Elde ettiği bu anlamlı başarıyla geleceğe dair umut ve inancımızı güçlendiren sevgili Abdullah'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek gençlerimizin azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı hepimize umut vermektedir. Bizler de eğitim yolculuklarında gençlerimizin yanında olmaya, onların başarılarını desteklemeye devam edeceğiz. Abdullah evladımıza bundan sonraki eğitim hayatında üstün başarılar diliyor, kıymetli ailesini de yetiştirdikleri örnek evlat dolayısıyla gönülden kutluyorum" dedi.