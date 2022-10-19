Başkan Sunar, muhtarlara yemek verdi - Son Dakika
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Başkan Sunar, muhtarlara yemek verdi

19.10.2022 18:17
Başkan Sunar, muhtarlara yemek verdi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlara yemek verdi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlara yemek verdi. Programa AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet emin Öz ve AK Parti Palandöken İlçe Başkan Yardımcısı Altan Arslan da katıldı.

Merkez ve kırsalda görev yapan muhtarlarla Palandöken Belediyesi Yemek Salonunda verdiği yemekte bir araya gelen Başkan Sunar, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayarak, belediye hizmetlerine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Başkan Sunar, "Erzurum'un zirvesini ifade eden Palandöken'imizde, sizlerle birlikte oldukça başarılı çalışmaları hayata geçirdik. Sizlerin görüş ve tespitleri bizim için ciddi yol haritası oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak, muhtarların yaptığı görevin ehemmiyetine vurgu yaptı.

Sunar, "Muhtarlık kurumu, bu ülkenin en ücra köşesine kadar uzanan müstesna bir kurum. Hizmetin zamanında ve yerinde halka ulaşmasını sağlama noktasında sizden aldığımız destek çok kıymetli. Her fırsatta altını çiziyorum ki, Belediye - Muhtarlık işbirlikleri, sorunların tespit ve çözümünde anahtar rol üstleniyor. Elhamdülillah göreve geldiğim günden bugüne kadar her birinizle uyum içerisinde çalıştık. Mahallelerimize hep birlikte hizmet taşıdık." dedi

Yemeğe katılan 26 mahalle muhtarı da Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a teşekkür ederek, "Mahalle sakinlerimizin talep, istek ve önerilerine anında cevap veren kıymetli başkanımıza, bu nazik daveti ve ikramı için müteşekkiriz." ifadelerini kullandılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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