Başkan Tahmazoğlu, Erzurum\'daki Şahinbeyli Öğrencilerle Buluştu

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Türkiye'nin dört bir yanındaki Şahinbeyli üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Erzurum'daki Şahinbeyli öğrencilerle buluştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki Şahinbeyli üniversite öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Tahmazoğlu, son olarak Erzurum'da eğitim gören Şahinbeyli öğrencilerle buluşarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Soğuk havada sıcak sohbet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Erzurum'un soğuk havasında öğrencilerin içini ısıtacak bir ziyarette bulundu. Erzurum'da eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tahmazoğlu program boyunca öğrencilerle tek tek yakından ilgilendi.

Her şehirde öğrencilerimizin yanındayız

Buluşmada öğrencilere moral ve motivasyon veren Başkan Tahmazoğlu, her birinin kendi alanlarında başarılı olmaları için gayret göstermelerini isteyerek, "Eğitim hayatınız boyunca önünüze çıkan zorluklar sizi asla yıldırmasın. Azim ve kararlılıkla çalışarak hem ailenizi hem de memleketimizi gururlandıracaksınız" dedi.

Daha önce birçok ilde Gaziantepli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. - GAZİANTEP