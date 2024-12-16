Başkan Tahmazoğlu, Erzurum'daki Şahinbeyli Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Tahmazoğlu, Erzurum'daki Şahinbeyli Öğrencilerle Buluştu

Başkan Tahmazoğlu, Erzurum\'daki Şahinbeyli Öğrencilerle Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Erzurum'daki Şahinbeyli üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek onlara moral verdi ve eğitimde azim vurgusu yaptı.

16.12.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin dört bir yanındaki Şahinbeyli üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Erzurum'daki Şahinbeyli öğrencilerle buluştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki Şahinbeyli üniversite öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Tahmazoğlu, son olarak Erzurum'da eğitim gören Şahinbeyli öğrencilerle buluşarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Soğuk havada sıcak sohbet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Erzurum'un soğuk havasında öğrencilerin içini ısıtacak bir ziyarette bulundu. Erzurum'da eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tahmazoğlu program boyunca öğrencilerle tek tek yakından ilgilendi.

Her şehirde öğrencilerimizin yanındayız

Buluşmada öğrencilere moral ve motivasyon veren Başkan Tahmazoğlu, her birinin kendi alanlarında başarılı olmaları için gayret göstermelerini isteyerek, "Eğitim hayatınız boyunca önünüze çıkan zorluklar sizi asla yıldırmasın. Azim ve kararlılıkla çalışarak hem ailenizi hem de memleketimizi gururlandıracaksınız" dedi.

Daha önce birçok ilde Gaziantepli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, gaziantep, Şahinbey, Erzurum, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu, Erzurum'daki Şahinbeyli Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Canlı anlatım Dev maçta ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev maçta ilk düdük çaldı
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:10:41. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tahmazoğlu, Erzurum'daki Şahinbeyli Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.