Başkan Tahmazoğlu esnafı ziyaret etti

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yapılan projeler hakkında esnafa bilgiler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Esnaf dostu belediye olarak her fırsatta esnaflarımızla bir aradayız" dedi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren daha modern bir Şahinbey için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlar ile sık sık bir araya gelerek onların taleplerini dinliyor.

"Esnafımızın ve vatandaşımızın fikirlerini önemsiyoruz"

Yapılan projeler hakkında esnafa bilgiler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " Gaziantep'imiz tüm dinamikleri ile bölgede ve ülkemizde ticaretin kalbi konumundadır. İlçemizde ise ticarete can veren esnaflarımız oldukça fazla. Esnaf dostu belediye olarak her fırsatta esnaflarımızla bir aradayız. İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnaflarımızı ara ara ziyaret ederek, sohbet ediyoruz. Kent hayatını daha konforlu hala getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için esnafımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Esnafımızın kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Güler yüzlü ve samimi sohbetlerinden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.