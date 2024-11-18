Başkan Tahmazoğlu, Gaziantepli Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Tahmazoğlu, Gaziantepli Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malatya, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek desteklerini açıkladı. Öğrencilerle sohbet eden Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

18.11.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahmazoğlu, Gaziantepli üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malatya, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencilerle bir araya geldi.

Daha önce farklı illerde Gaziantepli öğrencilerle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de Malatya, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet edip keyifli vakit geçirdi. Başkan Tahmazoğlu ile bir araya gelen öğrenciler yapılan çalışmalar ve verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Öğrencilerimizi ziyaret edeceğiz"

Öğrencileri eğitim gördükleri şehirlerde de yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ana sınıfından başlayarak üniversite yaşamlarına kadar öğrencilerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Şahinbey'de ikamet eden 30 bine yakın üniversite öğrencimiz Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitimlerine devam ediyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimizi bulundukları illerde ziyaret ediyor, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Gençlerimizle bir araya gelerek hem onların taleplerini alıyor hem de sosyal projelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Onlarda buluşmalardan oldukça memnun oluyorlar. Diğer illerdeki öğrencilerimizi de ziyaret edeceğiz. Onları bulundukları şehirlerde yalnız bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziantep, Nevşehir, Şahinbey, Politika, Kayseri, Malatya, Eğitim, Yerel, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu, Gaziantepli Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:24:41. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tahmazoğlu, Gaziantepli Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.