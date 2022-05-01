Başkan Tanfer, 'Dostluklarımız baki, sevgilerimiz coşkulu olsun' - Son Dakika
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Başkan Tanfer, 'Dostluklarımız baki, sevgilerimiz coşkulu olsun'

01.05.2022 14:23
Başkan Tanfer, 'Dostluklarımız baki, sevgilerimiz coşkulu olsun'

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesaj yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında şunları kaydetti; 'Ramazan Bayramı "Rahmet pınarından içerek başladığımız Ramazan ayını, mağfiret köprüsünden geçerek yürüdük ve kurtuluşla müjdelenerek tamamladık. Cenabı Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı Dergahı İzzetinde kabul buyursun. Rabbim, kıymetli hemşerilerimi daha nice huzur dolu Ramazanlara kavuştursun. Her Ramazan'ın sonunda kurtuluşla müjdelenen kullarından eylesin. Bütünleşme, sevgi ve dayanışma vesilesi olan bayram, kin ve nefret kapılarının kapandığı, gönül kapılarının ise açıldığı, insanların birbirlerini yüreklerine sardıkları gündür. Bayram günlerinde muhabbet yüreklerden taşar, ses olur, nefes olur. Kırgınlıklar son bulur. Dostluklarımız baki, sevgilerimiz daimi, sevinçlerimiz coşkulu olsun. Evlerimizde huzur, yanı başınızda sevdikleriniz eksik olmasın. Çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte yüzünüz her daim gülsün.

Bu vesileyle, şehit yakınlarımızın, kahraman gazilerimizin, kahraman güvenlik güçlerimizin, geleceğimizin ışığı evlatlarımızın, elleri öpülesi büyüklerimizin ve tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM

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Ramazan Bayramı, Kent Konseyi, Erzurum, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tanfer, 'Dostluklarımız baki, sevgilerimiz coşkulu olsun' - Son Dakika


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