Başkan Taşkın'dan Depremzede Çifte Anlamlı Jest - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Taşkın'dan Depremzede Çifte Anlamlı Jest

Başkan Taşkın\'dan Depremzede Çifte Anlamlı Jest
15.09.2025 11:10  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sosyal medya üzerinden ulaştığı depremzede genç çiftin düğününde gelin arabası olarak makam aracını tahsis etti. Çiftin mutluluğuna katkıda bulunan bu jest, mahallede sevinçle karşılandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan depremzede genç çiftin talebini geri çevirmeyerek makam aracını süsletip gelin arabası olarak tahsis etti.

Battalgazi'de yaşayan genç çiftin mutluluğuna anlamlı bir jest damga vurdu. Tekstil sektöründe çalışan Ensari Kaya, Instagram üzerinden Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a ulaşıp düğünlerinde gelin arabası için makam aracını kullanmak istediğini iletti. Başkan Taşkın da gençlerin talebine kayıtsız kalmayarak aracını süsletip çiftin hizmetine sundu.

Genç damat Ensari Kaya, sosyal medya üzerinden ulaştığı Başkan Taşkın'ın kendisine kısa sürede dönüş yaptığını belirterek, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı, aracını gelin arabası olarak kullanmamıza izin verdi" dedi. Gelin Arzu Kaya da, "Başkanımız bu mutlu günümüzde yanımızda oldu. Çok teşekkür ederim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Damadın babası Kazım Kaya da Başkan Taşkın'a teşekkür ederek, "Aracı bize tahsis etmesi bizim için çok önemliydi. Böyle bir jest bizi çok memnun etti" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın'ın jesti, depremzede genç çiftin düğününe ayrı bir anlam katarken, mahallede de sevinçle karşılandı. Mutluluklarını paylaşan çift, araçla önce kuaföre götürüldü ardından da gelin evinden alındı. Evden konvoy eşliğinde çıkan çift düğün salonuna da gelin arabasına dönüştürülen makam aracıyla gitti. Depremzede çift düğün sonunda da yeni hayatlarına uğurlandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Taşkın'dan Depremzede Çifte Anlamlı Jest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

10:51
Süper Lig’de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
10:51
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
10:41
CHP’nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 11:16:13. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Taşkın'dan Depremzede Çifte Anlamlı Jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.