Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sendikalarla birlikte hizmet etmeye devam edecek - Son Dakika
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Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sendikalarla birlikte hizmet etmeye devam edecek

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sendikalarla birlikte hizmet etmeye devam edecek

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sendikalarla birlikte şehre hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Memur-Sen Ünye Şube Başkanı İsa Ünel ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Tavlı'yı tebrik ziyaretinde bulundu ve birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Tavlı, sendikaların desteklerini ve birlikte hizmet etme azmini ifade etti.

25.04.2024 12:46  Güncelleme: 12:50
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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sendikalar ile birlikte şehre hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Seçimlerin ardından güven tazeleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya tebrik ziyaretleri devam ediyor. Memur-Sen Ünye Şube Başkanı İsa Ünel ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Tavlı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu takdim eden Memur-Sen Ünye Şube Başkanı İsa Ünel, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman destekçisi olan, aynı zamanda da üyelerini bırakmayan, menfaatlerini en iyi şekilde gündem yapıp onları kazanmasına imkan sağlayan sendikaların yöneticileri olarak bizlerde sizlerle beraber yol yürümekten mutluyuz. Süreçte desteklerinizle geldiğimiz görevde hep birlikte hizmet etmenin azmi ve gayreti içinde olacağız" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sendikalarla birlikte hizmet etmeye devam edecek - Son Dakika

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