Başkan Tekin'den Jandarma'ya 187. yıl ziyareti - Son Dakika
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Başkan Tekin'den Jandarma'ya 187. yıl ziyareti

Başkan Tekin\'den Jandarma\'ya 187. yıl ziyareti
02.07.2026 17:09  Güncelleme: 17:11
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Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, jandarma teşkilatının 187'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, jandarma teşkilatının 187'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ziyaret kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve Jandarma personeliyle bir araya gelerek, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma teşkilatının üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekti. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Pazaryeri'nde de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan jandarma personeline teşekkür eden Başkan Tekin, Jandarma Teşkilatının 187 yıllık köklü geçmişiyle devletin en önemli kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

"Gece gündüz demeden çalışan tüm kahraman jandarma personelimize teşekkür ediyorum"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Tekin, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir fedakarlıkla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm kahraman jandarma personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de nazik ziyaretinden dolayı Başkan Tekin'e teşekkür ederken, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla ziyaret sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tekin'den Jandarma'ya 187. yıl ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Tekin'den Jandarma'ya 187. yıl ziyareti - Son Dakika
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