Alaplı Muharip Gaziler Derneği\'ne dernek evi açıldı

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Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi tarafından Alaplı Karşıyaka Mahallesi'ne inşa edilen Sivil Toplum Örgütleri Dernek Evleri kapsamında Alaplı Muharip Gaziler Derneği'ne tahsis edilen dernek evinin açılışı yapıldı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı açılış töreninde konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; "Bugün burada Alaplı Muharip Gaziler Derneğimize tahsis ettiğimiz Alaplı Belediyesi dernek evinin açılışını yapmaktayız. Tüm Gazilerimize minnet borçluyuz. Onlar için ne yapsak azdır. Alaplı Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için yaptığımız evleri derneklerimize teslim etmeye devam ediyoruz. Daha önce Alaplı Anadolu Engelliler Derneği, Alaplı Faal Gazeteciler Derneği, Alaplı Kent Konseyi, Şehitler Derneği, Karder ve Karşıyaka Muhtarlığımıza tahsis ettiğimiz yeni dernek evleri hayırlı olsun. Dernek evlerimizin sayılarını arttırmaya ve sivil toplum kuruluşlarımıza teslim etmeye devam edeceğiz. Muharip Gaziler Derneğimizin yeni yerlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm Şehitlerimize ve hayatını kaybeden Gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan Gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi. - ZONGULDAK