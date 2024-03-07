Alaplı Muharip Gaziler Derneği'ne dernek evi açıldı - Son Dakika
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Alaplı Muharip Gaziler Derneği'ne dernek evi açıldı

Alaplı Muharip Gaziler Derneği\'ne dernek evi açıldı

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi tarafından Alaplı Karşıyaka Mahallesi'ne inşa edilen Sivil Toplum Örgütleri Dernek Evleri kapsamında Alaplı Muharip Gaziler Derneği'ne tahsis edilen dernek evinin açılışı yapıldı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dernek evlerinin sayısını arttırmaya ve sivil toplum kuruluşlarına teslim etmeye devam edeceklerini belirtti.

07.03.2024 21:36  Güncelleme: 21:37
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Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi tarafından Alaplı Karşıyaka Mahallesi'ne inşa edilen Sivil Toplum Örgütleri Dernek Evleri kapsamında Alaplı Muharip Gaziler Derneği'ne tahsis edilen dernek evinin açılışı yapıldı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı açılış töreninde konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; "Bugün burada Alaplı Muharip Gaziler Derneğimize tahsis ettiğimiz Alaplı Belediyesi dernek evinin açılışını yapmaktayız. Tüm Gazilerimize minnet borçluyuz. Onlar için ne yapsak azdır. Alaplı Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için yaptığımız evleri derneklerimize teslim etmeye devam ediyoruz. Daha önce Alaplı Anadolu Engelliler Derneği, Alaplı Faal Gazeteciler Derneği, Alaplı Kent Konseyi, Şehitler Derneği, Karder ve Karşıyaka Muhtarlığımıza tahsis ettiğimiz yeni dernek evleri hayırlı olsun. Dernek evlerimizin sayılarını arttırmaya ve sivil toplum kuruluşlarımıza teslim etmeye devam edeceğiz. Muharip Gaziler Derneğimizin yeni yerlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm Şehitlerimize ve hayatını kaybeden Gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan Gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaplı Muharip Gaziler Derneği'ne dernek evi açıldı - Son Dakika

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