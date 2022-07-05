Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı

05.07.2022 10:11
Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarını gezerek satıcılar ve müşterilerle sohbet etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarını gezerek satıcılar ve müşterilerle sohbet etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan Kurban pazarını gezen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, büyük ve küçükbaş hayvan satışı yapılan çadırlarda satıcı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurban pazarlarında hem satıcıların hem de alıcıların beklentilerini en iyi şekilde karşılamak adına istişarelerde bulunan Başkan Tekin, hayvan satıcıları ve müşteriler arasında geçen pazarlıklara da arabuluculuk yaptı.

Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki alışveriş hareketliliğinin de arttığını ifade eden Başkan Tekin, "Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlamak, oluşacak kötü görüntüyü de ortadan kaldırmak için, çöp konteynerleri ve tankerleri de, kesim alanlarının temizliğini yapmak için hazır bulunduracağız" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Şahinbey'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Marmaris'te kurbanlık hayvan satışları başladı Marmaris'te kurbanlık hayvan satışları başladı Çiğli Belediyesi Kurban Bayramına Hazır Çiğli Belediyesi Kurban Bayramına Hazır
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Zekiye Tekin, Bilecik, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:57 Sarıyer Belediyesi çalışanları maaşlarına zam yapılması talebiyle belediye önünde grev başlattı: İsteğimiz enflasyonun yarısı kadar zamdır
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement