Nazilli Belediye Başkanı Gençlere Seslendi: Ülkenizi Terk Etmeyin

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Türkiye'nin özellikle son yıllarda içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar nedeniyle ülkesinde mutsuz olan gençlerin yurtdışına gittiğini dile getiren Başkan Tetik, Atatürk'ün temellerini attığı aydınlık Türkiye'nin yeniden ayağa kaldırılarak birlik ve beraberlik içerisinde genç nüfusa sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Bunu başarmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle çalışacaklarını ifade eden Başkan Tetik; "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi ve başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız; geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir" diyen Atatürk, 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadeleyi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'imizin ilanıyla taçlandırarak bu kararlı yürüyüşün bayrağını gençlere emanet etmiştir. Bizim görevimiz Gazi Mustafa Kemal'in fikirlerini genç nesillere en iyi şekilde aktarmak ve bir çift mavi gözün ışığında, istiklal bayrağını en yukarıya taşıyacak olan gençlerimize aydınlık bir Türkiye inşa etmektir. Her geçen yıl bilime, sanata, spora ve daha nice alanlara yönelerek elde ettikleri başarılarla bizleri onurlandıran gençlerimizin ülkemizin umut ışığı olduğunu görüyor ve her biriyle gurur duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm kurtuluş kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - AYDIN