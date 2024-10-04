Başkan Toptaş'tan şehit Hakan Duygal'ın emaneti Meyra'ya anlamlı destek - Son Dakika
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Başkan Toptaş'tan şehit Hakan Duygal'ın emaneti Meyra'ya anlamlı destek

Başkan Toptaş\'tan şehit Hakan Duygal\'ın emaneti Meyra\'ya anlamlı destek

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin hayata geçirdiği 'Babamın Arkadaşı' projesi çerçevesinde, şehit Hakan Duygal'ın kızı Meyra'yı okula makam aracıyla bıraktı.

04.10.2024 15:11  Güncelleme: 15:15
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin hayata geçirdiği 'Babamın Arkadaşı' projesi çerçevesinde, şehit Hakan Duygal'ın kızı Meyra'yı okula makam aracıyla bıraktı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin her yıl belirli aralıklarla düzenlediği 'Babamın Arkadaşı' projesine katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şehit Hakan Duygal'ın ailesi ile bir araya geldi.

Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Toptaş, şehidin kızı Meyra Duygal'ı (9) makam aracıyla okuluna bıraktı. 4'üncü sınıf öğrencisi olan Meyra ile makam aracında okula gidene kadar sohbet eden Başkan Toptaş, Meyra'ya sırasına oturana kadar eşlik etti.

Öte yandan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen proje kapsamında, kent protokolü tarafından 16 şehidin 21 evladı okullarına bırakıldı.

Projeye Başkan Toptaş'ın yanı sıra, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Onikişubat Kaymakamı Salih Çigdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve çok sayıda kurum müdürü katıldı.

Başkan Toptaş, bu özel günde Meyra'yı okuluna bırakmanın gururunu yaşarken, şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. "Şehitlerimizin emaneti, bizim en büyük sorumluluğumuzdur" diyen Başkan Toptaş, bu ziyaretin sadece bir destek değil, aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu vurguladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Toptaş'tan şehit Hakan Duygal'ın emaneti Meyra'ya anlamlı destek - Son Dakika


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