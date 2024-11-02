Başkan Tugay\'dan İzmir Otogarı ve Terör Saldırısı Hakkında Açıklamalar

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Otogarı'nın yeni süreçteki işletme politikası ve TUSAŞ saldırısındaki teröristin kardeşinin belediye şirketinde çalışıyor olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk Otogarı'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Tugay, ilk önce geçen günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla belediye iştiraki İZELMAN AŞ'ye devredilen İzmir Otogarı'nın nasıl işletileceği hakkında konuştu. Başkan Tugay, "Devam eden bir hukuki süreç var. Eğer sonuçlanırsa bundan sonra İZELMAN ya kendi işletecek ya da güvendiğimiz bir ortam oluşursa özel işletmeciye verilebilir. Ancak her durumda otogarla ilgili köklü bir çalışma yapılacak. Bunun için hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

"Cevaba göre gereken yapılacak"

Başkan Dr. Cemil Tugay, TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren şahıslardan birinin İZENERJİ AŞ'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söyledi. Tugay, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR