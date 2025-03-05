Başkan Tutdere, K11 Konteyner Kent\'te kadınların misafiri oldu

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeni Mahalle'de bulunan K11 Konteyner Kent'te kadınların davetine katılarak sorunlarını dinledi.

Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan Tutdere, Adıyaman'ın kadın dostu bir kent olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Evlerini ve sofralarını açarak kendisini ağırlayan kadınlara teşekkür eden Başkan Tutdere, sıcak bir sohbet ortamında talep ve önerileri dinledi.

Başkan Tutdere, "Sizin ilginiz ve sevginiz bütün yorgunluğumuzu alıyor. Zaman zaman buraya gelerek sizlerle sohbet etmeye, dertleşmeye devam edeceğiz. Belediyemizle ilgili taleplerinizi tek tek not alıyoruz ve çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu süreç boyunca dualarınızla ve desteğinizle hep yanımızda oldunuz. Biz de sizden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah konteyner kent süreci en kısa sürede sona erecek, hep birlikte kalıcı konutlara geçerek daha huzurlu ve güvenli bir yaşam süreceğiz. Adıyaman her geçen gün iyileşiyor, yaralarını sararak yoluna devam ediyor. Kadınlar bizim için kıymetli. Çocuklarıyla, torunlarıyla huzur içinde yaşayabilecekleri bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Adıyaman'ı kısa sürede kadınların kendini güvende hissettiği, mutlu olduğu bir kent haline getireceğiz. Seçimden önce söz verdim, bugün de sözümün arkasındayım. Hep yanınızdayım, yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

Adıyaman Belediyesi olarak şehrin yeniden inşası için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tutdere, " Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle deprem şehitliğinde, 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımızın isimlerini sonsuza kadar yaşatacak anlamlı bir proje hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra şehrin farklı noktalarında birçok projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Halkımızla düzenli olarak bir araya gelerek çalışmalarımızı paylaşacak, sizlerden aldığımız destekle hiçbir engele takılmadan yolumuza devam edeceğiz. Hepinize bu sıcak ortamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Unutmayın, kadınlar isterse her şey olur" diye konuştu. - ADIYAMAN