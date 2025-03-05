Başkan Tutdere, K11 Konteyner Kent'te kadınların misafiri oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Tutdere, K11 Konteyner Kent'te kadınların misafiri oldu

Başkan Tutdere, K11 Konteyner Kent\'te kadınların misafiri oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeni Mahalle'de bulunan K11 Konteyner Kent'te kadınların davetine katılarak sorunlarını dinledi.

05.03.2025 13:31  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeni Mahalle'de bulunan K11 Konteyner Kent'te kadınların davetine katılarak sorunlarını dinledi.

Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan Tutdere, Adıyaman'ın kadın dostu bir kent olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Evlerini ve sofralarını açarak kendisini ağırlayan kadınlara teşekkür eden Başkan Tutdere, sıcak bir sohbet ortamında talep ve önerileri dinledi.

Başkan Tutdere, "Sizin ilginiz ve sevginiz bütün yorgunluğumuzu alıyor. Zaman zaman buraya gelerek sizlerle sohbet etmeye, dertleşmeye devam edeceğiz. Belediyemizle ilgili taleplerinizi tek tek not alıyoruz ve çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu süreç boyunca dualarınızla ve desteğinizle hep yanımızda oldunuz. Biz de sizden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah konteyner kent süreci en kısa sürede sona erecek, hep birlikte kalıcı konutlara geçerek daha huzurlu ve güvenli bir yaşam süreceğiz. Adıyaman her geçen gün iyileşiyor, yaralarını sararak yoluna devam ediyor. Kadınlar bizim için kıymetli. Çocuklarıyla, torunlarıyla huzur içinde yaşayabilecekleri bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Adıyaman'ı kısa sürede kadınların kendini güvende hissettiği, mutlu olduğu bir kent haline getireceğiz. Seçimden önce söz verdim, bugün de sözümün arkasındayım. Hep yanınızdayım, yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

Adıyaman Belediyesi olarak şehrin yeniden inşası için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tutdere, " Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle deprem şehitliğinde, 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımızın isimlerini sonsuza kadar yaşatacak anlamlı bir proje hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra şehrin farklı noktalarında birçok projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Halkımızla düzenli olarak bir araya gelerek çalışmalarımızı paylaşacak, sizlerden aldığımız destekle hiçbir engele takılmadan yolumuza devam edeceğiz. Hepinize bu sıcak ortamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Unutmayın, kadınlar isterse her şey olur" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Yeni Mahalle, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tutdere, K11 Konteyner Kent'te kadınların misafiri oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
20:05 Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
19:56 Narin Güran’ın ölmeden önceki son isteği kahretti Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
19:24 Çağla Şikel’in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 21:22:04. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Tutdere, K11 Konteyner Kent'te kadınların misafiri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.