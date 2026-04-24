Başkan Tutdere: "Sümerevler Mahallesi'nde sona geldik" - Son Dakika
Başkan Tutdere: "Sümerevler Mahallesi'nde sona geldik"

Başkan Tutdere: "Sümerevler Mahallesi\'nde sona geldik"
24.04.2026 15:00  Güncelleme: 15:02
Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde altyapısı kullanılamaz hale gelen Sümerevler Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen altyapı yenileme çalışmalarının ardından başlatılan üstyapı çalışmalarında sona gelindi.

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde altyapısı kullanılamaz hale gelen Sümerevler Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen altyapı yenileme çalışmalarının ardından başlatılan üstyapı çalışmalarında sona gelindi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sümerevler Mahallesi'nde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Mahallede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Borsa Anadolu Lisesi önündeki caddede asfalt seriminin sürdüğünü belirten Başkan Tutdere, yoğun yağışlar nedeniyle tamamlanamayan birkaç cadde ve sokağın da kısa süre içinde bitirileceğini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin havaların düzelmesiyle birlikte kent genelinde asfalt serim ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrimizin dört bir yanında hem asfalt serim çalışmalarını hem de yama çalışmalarını sürdürüyor. Sümerevler Mahallemizde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Borsa Anadolu Lisesi önündeki caddede asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Artık Sümerevler Mahallemizde işin sonuna doğru geldik. Yoğun yağışlar nedeniyle tamamlayamadığımız birkaç cadde ve sokağı da kısa süre içerisinde toparlayacağız. Böylece Sümerevler Mahallemizin üstyapı çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bu yaz boyunca şehrimizin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Halkımıza söz verdik, yollarımızı yapacağız. Şehrimizin ulaşım konforunu artırmak, mahallelerimizi daha düzenli ve güvenli hale getirmek için ekiplerimizle birlikte sahada çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte destek olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tutdere: 'Sümerevler Mahallesi'nde sona geldik' - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 15:25:43.
SON DAKİKA: Başkan Tutdere: "Sümerevler Mahallesi'nde sona geldik" - Son Dakika
Advertisement
