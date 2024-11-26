Başkan Tutdere, Vatandaşların Taleplerini Önceliklendirdi

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, saha çalışmaları ve projelerin takibi dışındaki zamanlarını vatandaşların taleplerini dinlemeye ayırıyor.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmeler, sabah erken saatlerde başlıyor ve yoğunluk durumuna göre akşam mesai saatlerinin ötesine kadar devam ediyor. Her kabul gününde ortalama 300-350 kişiyle bir araya gelen Başkan Tutdere, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek taleplerini not alıyor. Saatte yaklaşık 50 kişiyle sohbet eden Tutdere, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimlere ileterek çözüm sürecini hızlandırıp daha acil durumlarda ise birim müdürlerine telefonla ulaşarak vatandaşların da dahil olduğu toplantılarla sorunları anında çözmeye çalışıyor.

Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde en sık gündeme gelen konular arasında istihdam ve işsizlik sorunları ilk sıralarda yer alıyor. Bunun yanı sıra su, kanalizasyon, fen işleri ve park alanlarıyla ilgili talepler de büyük bir yoğunlukla gündeme geliyor. Başkan Tutdere, bu konulardaki şikayet ve önerileri dikkatlice dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor. - ADIYAMAN