Başkan Tütüncü, öğrenci sahur konuğu oldu - Son Dakika
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Başkan Tütüncü, öğrenci sahur konuğu oldu

26.04.2022 12:40
Başkan Tütüncü, öğrenci sahur konuğu oldu

Kültür Mahallesi'nde öğrenci evini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, menemen pişirdi, üniversite öğrencileriyle birlikte sahur yaptı.

Kültür Mahallesi'nde öğrenci evini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, menemen pişirdi, üniversite öğrencileriyle birlikte sahur yaptı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'da üniversite eğitimi gören öğrencilerin evlerini ziyaret etme geleneğini sürdürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla gece yarısı Kültür Mahallesi'ndeki bir öğrenci evini ziyaret eden Başkan Tütüncü, öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Başkan Tütüncü, sahur öncesi öğrencilere menemen pişirdi. Öğrencilere "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur" diye soran Tütüncü, " Tabi ki menemen soğansız olur" diyerek soğan polemiğine son noktayı koydu. Öğrencilere güzel menemen yapmanın püf noktalarını da aktardı. Tütüncü ve öğrenciler arasındaki sohbet, sahur sofrasında devam etti. Tütüncü, öğrencilere nereli olduklarını, hangi üniversite de, hangi bölümde okuduklarını ve gelecekle ilgili planlarını sordu. Öğrencilerin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Tütüncü, yaklaşan Ramazan Bayramlarını da kutladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, AK Parti Kepez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Çivik ve AK Parti Kepez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Akbalık eşlik etti. - ANTALYA

Başkan Tütüncü, öğrenci sahur konuğu oldu
Başkan Tütüncü, öğrenci sahur konuğu oldu
Başkan Tütüncü, öğrenci sahur konuğu oldu
Başkan Tütüncü, öğrenci sahur konuğu oldu

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Hakan Tütüncü, Üniversite, Menemen, Kepez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tütüncü, öğrenci sahur konuğu oldu - Son Dakika


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