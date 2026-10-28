Başkan Ünlü: "Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" - Son Dakika
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Başkan Ünlü: "Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

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Başkan Ünlü: "Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur"
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Cumhuriyetin kurulmasının milletin ortak iradesinin en büyük simgesi olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Cumhuriyetin kurulmasının milletin ortak iradesinin en büyük simgesi olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, cumhuriyetin özgürlük, bağımsızlık ve ortak geleceğin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten Ünlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanları saygı ve minnetle andı. Başkan Ünlü mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, mutluluk ve coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve milletimizin ortak iradesinin en büyük simgesidir. Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında, birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Acar ÜnlüMarmarisYerelSon Dakika

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