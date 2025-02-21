Başkan Ünlüce, Efsane Amigo Orhan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Ünlüce, Efsane Amigo Orhan'ı Ziyaret Etti

Başkan Ünlüce, Efsane Amigo Orhan\'ı Ziyaret Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türk tribün kültürünün simgesi Amigo Orhan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Orhan Erpek'in Eskişehirspor için önemli bir figür olduğunu vurguladı.

21.02.2025 16:34  Güncelleme: 16:36
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirspor tribünlerinin efsane ismi Amigo Orhan olarak bilinen Orhan Erpek'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ile birlikte kısa süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve evde tedavisi devam eden Türk tribünlerinin ilk amigosu, Amigo Orhan olarak bilinen Orhan Erpek'i evinde ziyaret etti. Eskişehirspor tribünlerinin efsane ismi ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ünlüce, " Türkiye'ye amigo kültürünü getiren, Eskişehirspor

taraftarının orkestra şefi Orhan Amcamızın kısa süre önce bir rahatsızlık geçirdiğini duymuş ve çok üzülmüştük. Ulaş Başkanımızla birlikte kendisini ziyaret etmek istedik. Eskişehirspor'un fırtına gibi estiği dönemde kendisinin ve arkadaşlarının emeklerini kimse unutmaz. O dönemlerde İstanbul takımlarından transfer teklifleri almasına rağmen Eskişehirspor'u yalnız bırakmaması çok anlamlı gerçekten. Ben kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah sezon sonunda takımımız şampiyon olduğunda o da bu başarıyı kutlamak için Atatürk Stadı'ndaki yerini alacaktır" dedi.

Amigo Orhan'ın yalnızca Eskişehir'de değil Türk futbol tarihinde çok önemli yeri olduğunu belirten Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ise, "Orhan Amcamıza taraftarımızın selamlarını getirdik. Onun ve arkadaşlarının hikayeleriyle büyümüş nesillerin hala Eskişehirspor'a bağlılığı o günkü gibi devam ediyor. Tüm taraftarımız adına Amigo Orhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ünlüce, Efsane Amigo Orhan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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