Başkan Vahap Seçer: "Emeklileri Layıkıyla Yaşatmak Gerekiyor" - Son Dakika
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Başkan Vahap Seçer: "Emeklileri Layıkıyla Yaşatmak Gerekiyor"

01.07.2022 16:54
Başkan Vahap Seçer: "Emeklileri Layıkıyla Yaşatmak Gerekiyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Emekliler Haftası’ dolayısıyla Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Bülent Gözener ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Seçer, “Elbette ki çalışmışlar, geçimlerini sağlamışlar, ülke ekonomisine de katkı sunuyor bu insanlar. Dolayısıyla emeklilik dönemlerinde de layıkıyla yaşatmak gerekiyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Emekliler Haftası' dolayısıyla Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Bülent Gözener ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Seçer, "Elbette ki çalışmışlar, geçimlerini sağlamışlar, ülke ekonomisine de katkı sunuyor bu insanlar. Dolayısıyla emeklilik dönemlerinde de layıkıyla yaşatmak gerekiyor" dedi.

Seçer, emekliler için hem merkezi hükümetin hem de yerel yönetimlerin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"HAYAT PAHALILIĞI EMEKLİLERİ 2 KAT DAHA FAZLA ETKİLİYOR"

"Türkiye'de 16 milyon emekli var. Mersin'de de 300 bin civarında emeklimiz var. Hem merkezi hükümet hem yerel yönetimler, üzerine düşeni yapmak durumunda. Emekli insanlar zaten hayatın baharında ülkesine bir anlamda katkı sunmuşlar. Elbette ki çalışmışlar, geçimlerini sağlamışlar, ülke ekonomisine de katkı sunuyor bu insanlar. Dolayısıyla emeklilik dönemlerinde de layıkıyla yaşatmak gerekiyor. Bu da Türkiye'de mutlaka tüm demokratik toplumlarda olduğu gibi, tüm sosyal devletlerde olduğu gibi devletin görevi. Bu merkezi hükümettir ya da yerel yönetimlerdir fark etmiyor. Bizim de aynı zamanda yapacağımız katkılar var. Son günlerdeki hayat pahalılığı bütün toplum kesimlerini etkiliyor, ama emeklileri 2 kat daha fazla etkiliyor. Emekli maaşlarıyla yaşamını idame ettirmek mümkün değil. Umut ediyorum bu ay içerisinde bazı düzenlemeler yapar devlet. Umarım yeterli miktarda maaş açıklar, bu müjdeyi verirler."

Tarsus'ta ve Mersin'in merkezinde yer alan Emekli Evi hakkında da bilgi veren Seçer konuyla ilgili şunları söyledi:

"HER İLÇEDE 'EMEKLİ EVİ' OLSUN İSTİYORUZ"

"Tarsus'ta da Emekli Evimiz var, Mersin merkezde de var. Şu anda Toroslar'da çok güzel bir Toplum Merkezi inşa ettik, yapımı bitti. Onun içerisinde de Emekli Evimiz var, onu da hayata geçireceğiz. Her ilçemizde olsun istiyoruz. Emekli yurttaşlar gelsin, orada vakit geçirsin. Bazı kurslar düzenliyoruz, bazı etkinlikler düzenliyoruz. Mesela korolar, burada da konserlerine imkanım oldukça gitmeye çalışıyorum. Tarsus'ta da siz de böyle bir faaliyet içerisinde olabilirsiniz. Aslında gayet güzel çalışmalar oluyor. Pandemiden de emeklilerimiz çok etkilendi. Özellikle sokağa çıkma yasağı dönemindeki kısıtlamalardan çok etkilendiniz. Umut ediyorum daha iyi yaşam koşullarını devlet olarak sağlarız."

"HERKES, 'YANDIM ALLAH' DİYOR"

Ankara'daki temaslar hakkında bilgi veren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Bülent Gözener ise "Atatürk'ün 30 Haziran 1927'de emekli olduğu gün, Emekliler Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl 95'incisi. Dün Ankara'daydık. Ankara'da Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduk. Emeklilerin durumu kötü, yani iyi bir pozisyonu yok. Haliyle herkes 'Yandım Allah' diyor. Dur bakalım sonuç ne olacak. Bir şeyler vereceğiz dendi ama" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Vahap Seçer, Mersin, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Vahap Seçer: 'Emeklileri Layıkıyla Yaşatmak Gerekiyor' - Son Dakika

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