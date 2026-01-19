Başkan Varol, yeniden adaylığını duyurdu

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol; yapılacak olan 18. Genel Kurul'da yeniden başkan adayı olacağını açıkladı. Başkan Varol; "Yapılacak olan genel kurulda yeniden Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığına adaylığımı kamuoyunun bilgilerine sunuyorum" dedi.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Süleyman Varol; oda faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Varol; "TMMOB'nin en büyük odası konumunda bulunan Makina Mühendisleri Odası, ülke ve toplum yararı doğrultusunda mesleki alanda çok sayıda etkinlik ve çalışma yürütmektedir. Şube olarak bizler; bir yandan ülke ve kent sorunlarına müdahil olmaya çalışırken, diğer yandan üyelerimize yönelik eğitim, belgelendirme ve her türlü destek faaliyetlerini sürdürmekte, aynı zamanda kamusal hizmet ve kamusal denetim görevlerimizi yerine getirmekteyiz. Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi; Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Erzincan ve Yozgat Temsilciliklerimiz dahil olmak üzere 3.500'ü aşkın üyesiyle büyük bir aile olmanın sorumluluğu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bünyemizde faaliyet gösteren AKM Merkezimiz aracılığıyla asansörlerin periyodik kontrolleri yapılmakta olup, halihazırda 41 belediye ile protokolümüz bulunmaktadır. Protokollerimizi genişleterek daha fazla vatandaşımıza hizmet sunabilmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun yanı sıra periyodik kontroller, bilirkişilik hizmetleri ve baca uygunluk kontrolleri gibi birçok teknik hizmet düzenli olarak yürütülmektedir. Üyelerimize yönelik mesleki eğitim ve seminer çalışmalarımız artarak devam ederken, özellikle genç meslektaşlarımıza yönelik olarak; CV hazırlama ve mülakat teknikleri, iş görüşmesine hazırlık, pazarlamada analitik yaklaşım, mühendis ilişkileri yönetimi, mühendisler için satış yönetimi, makina emniyet yönetimi, risk değerlendirme uzmanlığı, SolidWorks, CAD/CAM, analiz gibi teknik programlar, ileri düzey Excel başlıklarında kariyer ve meslek yaşamlarına katkı sağlayacak eğitimler düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra; Endüstri 4.0, yapay zeka, karbon ayak izi, yalın kalite ve sürdürülebilir enerji gibi güncel konulara yönelik eğitim çalışmalarımızın yanı sıra; sempozyum, kongre ve fuar katılımları ile teknik geziler, değerli üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Firmalardan gelen talepler istikametinde, özellikle yeni mezun ve iş arayan üyelerimizin etkili bir özgeçmiş hazırlanmasından başlayarak istihdama kazandırılmalarına kadar geçen tüm süreçlerde yanlarında olmakta ve istihdam sağlanmasına yönelik destek vermekteyiz. Kayseri'de, Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde gerçekleştirilen İstihdam Fuarı'nın temel amacı; işverenler ile iş arayanları aynı platformda buluşturarak istihdam imkanlarını artırmak ve özellikle gençler ile yeni mezunların iş gücü piyasasına kazandırılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda Odamız, üzerine düşen görevleri yerine getirerek fuarın başarıyla tamamlanmasına katkı sunmuştur. Öğrencilik sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan staj ihtiyacının giderilmesi amacıyla; valiliğimizin himayesinde odamız, İŞKUR, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Erciyes Üniversitesi arasında bir staj protokolü hazırlanmıştır. Protokol çerçevesinde, bu yazdan başlayarak OSB Teknik Koleji bünyesinde makine parkurlarının aktif kullanımı ve teknik yazılımlara yönelik uygulamalı eğitimler düzenlenecek; devamında İŞKUR tarafından mesleğe hazırlık eğitimleri verilecektir. Mesleki gelişime katkı sağlayan bu çalışmaların yanı sıra, yoğun iş temposunda çalışan üyelerimiz ve ailelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi de birlik, beraberlik ve kaynaşma anlayışıyla sürdürmekteyiz" dedi.

"Yapılacak olan genel kurulda yeniden makina mühendisleri odası kayseri şube başkanlığına adayım"

"Hep birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonrada başarılı hizmetlere imza atmak, ülkemizin problemlerine kendi ölçeğimizde ve sorumluluk alanımızda çözümler üretmeye devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Süleyman Varol; "17. dönem şube danışma kurulu toplantısı yapılarak dönem içerisinde yaptığımız çalışmalar değerlendirilmiş ve danışma kurulu üyelerinin görüşleri, önerileri alınıp, planlamalar yapılmıştır. 11 Ocak 2026 tarihinde yapılan danışma kurulu toplantımızda oy birliği ile yönetim kurulu başkanı olarak şahsım başkanlığında 18. Olağan genel kurul çalışmalarının yürütülmesi kararı alınmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmaları yakinen takip ederek takdir duygularını ifade eden il temsilciliklerimize, danışma kurulumuza, çok değerli üyelerimize teşekkür ederek, yönetim kurulum adına güvenlerine layık olmaya gayret göstereceğimizi ve meslekte birlik ruhuyla hareket edeceğimizi ifade etmek isterim. Danışma kurulumuzda oy birliği ile alınan karar neticesinde yapılacak olan genel kurulda yeniden Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığına adaylığımı siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla kamuoyunun bilgilerine sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ