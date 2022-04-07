Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla iftarda buluştu

07.04.2022 10:19
Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla iftarda buluştu

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 50 mahalle muhtarıyla iftar programında bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 50 mahalle muhtarıyla iftar programında bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu'ndaki muhtarlarla mahallelerinde ve periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek talep, öneri ve şikayetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerde gerçekleşen yemekli toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

"Yeni projeler ilçemize değer katacak"

Toplantıda konuşan Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Her zaman muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize neler katabiliriz, neler yapabiliriz diye görüşüyoruz. Bu yıl birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Bölgenin ilk çevreci bilim merkezini, 3 kilometrelik kıyı şeridindeki yeşil alan dostu İpekyolu sahil bandı projesini, Esenler Mahallesi'nde toplam 1623 metrekare alan üzerine kurulacak olan 3 katlı kütüphaneyi, özellikle dar gelirli öğrencilerimizin özel dershane eğitimi alamaması ve sportif etkinliklere katılamaması sonucunda sınırlarımızdaki etüt ve spor merkezlerini, Şerefiye Mahallesi'nde 2 katlı 465 metrekare alan üzerine yaklaşık 150 kişilik nikah salonunu, Kevenli Mahallesi'nde 2000 metrekare alan üzerine kompleks bir yapı niteliğinde 1. sınıf atık getirme merkezini, Erçek Mahallesi'nde 200 metrekare alana nezih bir kafe ve 13 bin 500 metrekare alanda flamingo parkını, Hatuniye Mahallesi'nde 8 bin metrekare alan üzerine vatandaşlarımızın aileleri ve çocukları ile keyifli vakit geçirmeleri için Hatuniye Parkı, yine Selimbey Mahallesine 2 bin 750 metrekare üzerine tam donanımlı bir park yapmak için kolları sıvadık" dedi.

İlçenin en önemli problemlerinden olan alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde ise 2022 yılı içerisinde şehir merkezinde toplam 100 bin metrekare asfaltı 40 yeni sokağa kazandıracaklarını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Yine şehir merkezinde toplam 38 bin metrekare yol ve kaldırım olmak üzere kilit taşı imalatı yapacağız. Her iki çalışmanın da ihalesi bitmiş durumda.2022 yılı içerisinde şehir merkezinde deforme olan yollarda 11 bin ton asfalt yama ve 15 bin metrekare kilit taşı yama çalışması yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca İpekyolu sınırlarımız içerinde bulunan çevre yolu etrafında, 35 kilometre yeni yol açmayı planladık. Bu çalışmalar için 55 iş makinası kiralanmış olup, açılacak yollarda kullanılmak üzere 100 bin ton stabilize malzeme alımı yapılmıştır. Son olarak da Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu sahil yolu ile Hatuniye Mahallesi'nden geçen 30 metrelik yolu bir birine bağlayacak olan toplam 2 km balık bendi yolunun yenilenmesi yapılacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Sizler bizim gözümüz kulağımızsınız"

Muhtarların, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Vekili Aydın, "Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir göreve sahipsiniz. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

Tek tek söz alan muhtarlar ise, bu güne kadar mahallelerine verilen hizmet ve desteklerinden ötürü Başkan Vekili Aydın'a teşekkür etti. Soru cevap şeklinde devam eden toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - VAN

Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla iftarda buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika


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