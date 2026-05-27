Başkan Vekili Şahin Biba, bayram sabahı öğrencilerle buluştu

27.05.2026 14:58  Güncelleme: 15:00
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ulu Cami'de vatandaşlarla bayramlaştı, ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın düzenlediği kahvaltıda 76 ülkeden yüzlerce yabancı öğrenciyle buluşarak bayramlaştı ve sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı'nın ilk gününde gerçekleştirdiği ziyaretlerle bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna ortak oldu.

Ulu Cami'de kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Vekili Biba, bayramların kardeşlik, dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade etti.

Başkan Vekili Biba, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından Faik Çelik Yerleşkesi'nde düzenlenen kahvaltı programında yabancı öğrenciler, akademisyenler ve öğretim görevlileriyle buluştu. Başkan Vekili Biba, eğitimlerini Bursa'da sürdüren ve bayramı ailelerinden uzakta geçiren 76 ülkeden yüzlerce öğrenciyle bayramlaşarak sohbet etti.

Programda misafir öğrencilere hitap eden Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın, farklı kültürlerden gelen öğrenciler için önemli bir gönül şehri olduğunu belirterek, "Sizler memleketlerinizden ve ailelerinizden uzakta ilim öğreniyorsunuz. İnşallah burada edindiğiniz bilgi ve birikimle ülkelerinize dönerek faydalı hizmetlerde bulunacaksınız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

