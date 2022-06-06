Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı - Son Dakika
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Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı

06.06.2022 15:30
Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Vadipark'ta düzenlenen etkinlikte Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençlerle piknikte bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Vadipark'ta düzenlenen etkinlikte Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençlerle piknikte bir araya geldi. Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı

Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen piknikte gençler müzik eşliğinde eğlenerek, sınav stresini attı. Etkinlikte ocak başına geçerek, gençlere ikramda bulunan Başkan V. Subaşı, amaçlarının sınavlarda zaman geçiren gençlere bir nebze de olsa keyifli bir zaman dilimi geçirmek olduğunu belirterek, "Gençlerle bir araya geldik. Gençlerimize bir moral pikniği yaptık. Onların enerji ve dinamikliklerinden bizler güç alıyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Gençler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Gençleri ve gençlerle birlikte zaman geçirmeyi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan gençler de düzenlenen piknikten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan V. Subaşı ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile çalışanlara teşekkür etti. - BİLECİK

Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı
Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı
Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı
Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kent Konseyi, gençlik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Subaşı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine kendi elleriyle mangal yaptı - Son Dakika

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