Başkan Yay\'dan Muradiye Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Van'ın Muradiye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, beraberindeki heyetle Muradiye İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Ömer Üresin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, polis teşkilatının toplum huzuru ve güvenliği için üstlendiği önemli görevler vurgulandı. Başkan Yay, "Ülkemizin dört bir yanında milletimizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan polis teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - VAN