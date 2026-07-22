Başkan Yetişkin, esnaflarla görüştü

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentin ticari yaşamının önemli merkezlerinden biri olan Gıda Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Efeler'in ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan Gıda Çarşısı'nda esnafla ve vatandaşlarla buluşan Başkan Yetişkin, yerel esnafın güçlenmesinin kent ekonomisine katkı sunduğunu belirterek belediye olarak her zaman üretimin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Esnafın ve hemşehrilerinin talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Yetişkin, hizmetlere yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getiren çarşı esnafı ise Başkan Anıl Yetişkin'in sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmesi nedeniyle teşekkür etti. - AYDIN