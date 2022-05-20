Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu - Son Dakika
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Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu

20.05.2022 12:47
Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılına özel Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden 103 gençle bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılına özel Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden 103 gençle bir araya geldi.

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Olağan Genel Kurulu'nun da gerçekleştirildiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in milli mücadele için çok özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, "19 Mayıs 1919, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı. Ancak onun öncesinde Balıkesir'de bu mücadeleye zemin hazırlayacak önemli işler yapılmış, kararlar alınmıştır. 16 Mayıs 1919 günü Balıkesir halkı, Okuma Yurdu'nda bir araya gelmiş ve 'düşmanı geri döndürecek kuvvet, namlunun ucundadır' diyerek mücadeleyi başlatmıştır" dedi.

'Türkiye için büyükj şanssınız"

"Türkiye Cumhuriyetine, vatanına ve Balıkesir'e aidiyet duygusu yüksek gençler yetişsin" istiyoruz diyen Başkan Yücel Yılmaz, "Sizlerin gönüllük esasıyla bu şehir için yaptığınız işler, ortaya koyduğunuz duruş bizim için çok önemli. Bu şehirde yaşayan tüm gençlere anlatın; sizin için gayret eden, sizin için kapılarını sonuna kadar açan, her zaman arkanızda duracak bir Büyükşehir Belediye Başkanı var" açıklamasında bulundu. Genç neslin güçlü olmasının Türkiye için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siz kıymetli gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu
Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu
Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu
Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu
Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu
Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu
Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu

YORUMLAR
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Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA

Yücel Yılmaz, Balıkesir, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu - Son Dakika


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