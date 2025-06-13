Başkan Yılmaz\'a Kuzeyşehir\'de sevgi seli

Şehitkamil Belediyesi tarafından Kuzeyşehir'de düzenlenen çocuk şenliği mutlu anlara sahne oldu. Çocukları ziyaret eden Başkan Umut Yılmaz, birlikte oyunlar oynayarak, çeşitli hediyeler verdi.

Şehitkamil Belediyesi'nce çocuklara yönelik başlatılan çocuk şenlikleri mahalle mahalle devam ediyor. Sacır Mahallesi'nde başlayıp, Çamlıtepe ile devam eden şenliklerin yeni durağı Kuzeyşehir oldu. Kuzeyşehir İsmet Yılmaz İlkokulu bahçesinde belediye ekiplerince kurulan oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. Gün boyu süren etkinliklerle geleneksel oyunların yanı sıra eğitimci ve öğretici oyunlarla çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdi. Oyun oynamanın tadını çıkaran çocuklara en büyük sürpriz Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, çocukların büyük sevgisi ile karşılandı

Yılmaz, beraberinde meclis üyeleri ile birlikte çocukları oyun oynadıkları alanda ziyaret ederek, birlikte oyunlar oynadı. Çocukların "Umut Başkan" sloganları arasında sevinç çığlıklarıyla karşılanan Yılmaz, gördüğü manzara karşısında büyük mutluluk yaşadı. Çocuklara çeşitli ikramların yanı sıra hediyeler veren Yılmaz, "Daha mutlu olduğum bir an hatırlamıyorum" dedi.

Çocuklarımız hep mutlu olacak

Yılmaz, çocukların sevincinin paha biçilemez olduğunu belirterek, "Bugün yine çocuklarımızla birlikteyiz. Yine çok mutluyuz. Bu sezon 3. şenliğimiz oldu. İnşallah ilçemiz genelinde mahalle mahalle gezerek, çocuklarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, bu organizasyonda sadece oyunlar oynamıyor, aynı zamanda eğleniyor, sosyalleşiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP