Başkan Yılmaz\'dan Berat Kandili Mesajı

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Berat gecesi, yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Ramazan ayının habercisi Berat gecesinin tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında bir kez daha Berat Kandili'ni karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat Kandili'nin tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Yılmaz, "Berat, anlam olarak temize çıkma, günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelir. Hiç şüphesiz Bu gecenin en önemli yönü ise bağışlanmadır. Bizlere düşen bu mübarek gecede silkelenmek ve yenilenmektir. Kavga ve kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak yönümüzü barışa çevirelim. Unutulmamalıdır ki, insanlığın yaşadığı tüm sorunların reçetesi saygı ve sevgidir. Başta Gazze'de devam eden İsrail katliamı olmak üzere tüm dünyada mazlum halklar üzerinde devam eden zulümlerin sona ermesini yüce Allah'tan dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlar, Allah'tan kandilin dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP