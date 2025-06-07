Çamlıtepe\'de Çocuk Şenliği Coşkusu

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği ile Çamlıtepe Mahallesi, çocukların sevinç çığlıklarıyla yankılandı. Gün boyu süren etkinliklerle eğitici ve öğretici oyunlarla eğlenceli bir gün geçiren çocukları ziyaret eden Başkan Umut Yılmaz, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta Sacır Mahallesi'nde başlayan çocuk şenlikleri Çamlıtepe Mahallesi'nde devam etti. "Çocuklar hep gülecek" hedefiyle başlatılan şenlikle, çocuklar doyasıya eğlendi.

Başkan Yılmaz da oyunlara eşlik etti

Sabah saatlerinde Çamlıtepe Keloğlan Semt Parkı'nda kurulan oyun alanlarında geleneksel oyunların yanı sıra eğitimci ve öğretici oyunlarla çocuklar verimli ve eğlenceli bir gün geçirdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye meclis üyeleri ile birlikte çocuklara oyun oynadıkları parkta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Çocukların, sevinç çığlıkları ile karşılanan Yılmaz, birlikte oyunlar oynayarak, mutluluklarına ortak oldu.

"Her hafta bir mahallede şenlik"

Yılmaz, en mutlu olduğu anlardan birini yaşadığını ifade ederek, "Bu yola çıkarken bir hedefimiz vardı. O da Şehitkamil'imizde çocuklarımızın yüzlerinde sevincin eksik olmamasıydı. 1 yılı aşkın süre önce başlattığımız çocuk şenlikleri ile her hafta bir mahallemizde çocuklarımızla doyasıya eğleniyor, mutluluklarına ortak oluyoruz" dedi.

"Sürpriz etkinlikler olacak"

Şenliklerin, kırsal ve kent merkezinde devam edeceğini paylaşan Yılmaz, "Bir noktada şenlik düzenleyip, çocuklarımızı oraya davet etmiyor, her mahallemizde ayrı ayrı şenlikler düzenliyoruz. Çocuklarımız, ebeveynlerinin gözetiminde hocalarımızla birlikte hem eğleniyor hem de öğreniyor. Çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yaz boyunca çocuk şenliklerinin yanında birçok sürprizimiz olacak. Şehitkamil, daima çocuklarımızın sevinç çığlıklarıyla yankılanacak" diye konuştu. - GAZİANTEP