Başkan Yılmaz\'dan düğün salonu müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Uğruca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, ilçe genelinde ücretsiz hizmet verecek düğün salonlarını yaygınlaştıracaklarını müjdeledi.

Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşların talep ve önerilerini dikkatle not alan Yılmaz, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Mahallelerin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit etmenin yolunun sahada olmaktan geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Bizim önceliğimiz, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak kalıcı çözümler üretmek. Bunun için her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onların sesine kulak veriyoruz" dedi.

Her mahalleye eşit ve kaliteli hizmet

Ziyaret sırasında hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, devam eden çalışmaların yanı sıra planlanan yatırımları da mahalle sakinleriyle paylaştı. Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatı alanlarından çevre düzenlemelerine kadar birçok başlıkta çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet götürme hedefinde olduklarını dile getirdi.

Düğün salonu müjdesi

Vatandaşlardan gelen sosyal alan taleplerine de değinen Yılmaz, özellikle düğün salonlarına yönelik önemli bir müjde verdi. İlçe genelinde ücretsiz olarak hizmet verecek düğün salonlarının sayısını artıracaklarını açıklayan Yılmaz, "Gençlerimizin en özel günlerinde yanlarında olmak istiyoruz. Ailelerimizin ekonomik yükünü hafifletecek projeleri önemsiyoruz. Bu doğrultuda ücretsiz düğün salonlarımızın sayısını artırarak daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını doğrudan iletme fırsatı bulduklarını belirterek, ilgisi ve çözüm odaklı yaklaşımı dolayısıyla Başkan Yılmaz'a teşekkür eden vatandaşlar, yapılan ve planlanan hizmetlerin mahalleye değer katacağını ifade etti. - GAZİANTEP