Başkan Yılmaz\'dan emeklilere ikramiye müjdesi

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, seçim öncesi verdiği bir sözü daha tuttu. Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki emeklilere bayram ikramiyesi ile destek olan Yılmaz, yeni yıl öncesi emeklilere ikramiye verileceğini "10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız" sözleriyle müjdeledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ağır ekonomik şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren emeklileri yalnız bırakmadı. Yılmaz, seçim öncesi emeklilere verdiği bir vaadi daha hayata geçirdi. Kurban Bayramı öncesi emeklilere ikramiye desteği veren Yılmaz, desteğini artırarak yeni yıl öncesi de ikramiye vereceklerini söyledi.

"Emeklileri yalnız bırakamayız"

Yılmaz, "Kıymetli teyzelerim, amcalarım" sözleriyle seslendiği emeklilere, seçimden önce vaatte bulunduğunu hatırlattı. Yeni yıl öncesi emeklilerin yalnız bırakılamayacağını vurgulayan Yılmaz, "Kurban bayramında 2 bin 500 emeklimize yardımda bulunmuştuk. Şimdi önümüzde yeni yıl var. Yeni yılda sizleri yalnız bırakmak istemiyoruz. Şu ana kadar belediyemize 36 bin tane emekli müracaat etmiş. Gaziantep'te toplamda bildiğim kadarıyla 180 bine yakın emekli var. Bunun 80 bini ilçemizde ikamet ediyor. Daha önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da açıkladı, emekliye yardımda bulunmak için bazı şartlar var" dedi.

Yılmaz, emeklilerden özür diledi

Yılmaz, Gaziantep'te yaşayan yaklaşık 180 bin emeklinin tamamına ikramiye veremedikleri için özür dileyerek, "Allah izin verirse, 10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız. Bunları şu ana kadar internet üzerinden başvuru yapan 36 bin kişi arasından seçeceğiz. Çok özür dilerim, hepinize yetemiyorum. Sizlerden tekrar özür diliyorum. 180 bin arasında ihtiyaç sahibi emeklimiz ve ihtiyaç sahibi tüm ailelerimize ulaşmak isterdim ama imkanlarımız buna el vermiyor. Ellerinizden öper, saygılar sunarım" diye konuştu. - GAZİANTEP