Yıldırım'da mahalle ziyaretleri Samanlı'da devam etti - Son Dakika
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Yıldırım'da mahalle ziyaretleri Samanlı'da devam etti

Yıldırım\'da mahalle ziyaretleri Samanlı\'da devam etti
01.07.2026 15:23  Güncelleme: 15:33
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Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Samanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve aşure ikramında bulundu. Ortak akıl vurgusu yaptı.

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Samanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, "Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelip onların önerilerini dinliyoruz. Bu sayede ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz ve hayata geçireceğimiz projeleri ortak akıl anlayışıyla şekillendiriyoruz" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Samanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Yılmaz'a ziyarette Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya eşlik etti. Mahalle esnafını dolaşarak hayırlı işler dileyen Başkan Oktay Yılmaz, daha sonra bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Yılmaz, ardından kazanların başına geçerek Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Kararlılık vurgusu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Her fırsatta hemşehrilerimiz ve ilçe esnafıyla bir araya gelip onların önerilerini dinliyoruz. Bu sayede ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz ve hayata geçireceğimiz projeleri ortak akıl anlayışıyla şekillendiriyoruz. Hemşehrilerimizle buluşmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Yıldırım'ı daha da yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Birlik ve kardeşlik mesajı

Başkan Oktay Yılmaz, Muharrem ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Başkan Yılmaz, "Aşure dayanışmanın, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurelerimizi sağlık, huzur, hoşgörü ve kardeşlik dileyen dualarımız ile birlikte dağıttık. Muharrem ayının bereketini hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da mahalle ziyaretleri Samanlı'da devam etti - Son Dakika

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