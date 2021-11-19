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Başkan Yüce: "Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Yüce: "Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz"

19.11.2021 14:07
Başkan Yüce: "Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk'ta inşası devam eden Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk'ta inşası devam eden Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüce, "Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz Jeotermal ısıtmalı seracılıkta ilk olacak projemizin yüzde 65'i tamamlandı. Burada bölge istihdamına katkı sunacak, araştıracak, geliştirecek ve gençlerimize tarımı öğreteceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde tarımsal kalkınma alanında yeni ve sürdürülebilir projeler üretmeye devam ediyor. Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip 'jeotermal ısıtmalı topraksız tarım' alanında faaliyet gösterecek olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin yapımı da hızla devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk'ta yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yüce, projeyi yöneten ekipten son durumla ilgili bilgiler aldı. Burada yaptığı açıklamada, merkezin yapımında yüzde 65'lik bölümün tamamlandığını söyledi. Türkiye'de 'jeotermal ısıtmalı' özelliğiyle bir ilk olma örneği taşıyacak olan projede sera örtüsü işleminin yüzde 100'e yaklaştığını, sera içi mekanik ısıtma hattı tesisatının da hızla bitirileceğini ifade etti. Yüce, bu merkezin 'üreten ve üreticiye destek olan belediyecilik' anlamında büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, faaliyete geçtiğinde Sakarya'nın topraksız tarımda en ön sıralara taşıyacağını belirtti.

Türkiye'de ilk olacak proje yüzde 65'te

Başkan Yüce Türkiye'de 'jeotermal ısıtmayla topraksız sera' alanında ilk olma özelliğini taşıyan projenin yüzde 65'inin tamamlandığını paylaşarak, "Sakarya'yı tarımda, sanayide, turizmde ve her alanda marka şehir yapmak için çıktığımız bu yolda üretmeye, inşa etmeye devam ediyoruz. Tarımda şehrimize değer katacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesini de hizmete almak için gayretle çalışıyoruz. Burada 27 dönümlük jeotermal topraksız tarım serası yapıyoruz. İşin yüzde 65'lik bölümü tamamlandı. Seraya jeotermal suyu taşıyacak iletim hattı yapımı hızla devam ediyor. Seranın örtüsü büyük ölçüde bitti, tahminimizce 10 günlük süre içerisinde yüzde 100'ünü bitirmiş olacağız. Sera içi mekanik ısıtma hattı tesisatı da başlamıştı, şimdi bu konuda yoğunlaştık. Allah izin verirse tüm proje ihale süresi sonuna kadar bitecek. Şehrimize, ülkemize ve dünyaya örnek işler yapılacak, alanında ilk olma özelliğine sahip bu merkezde üreteceğiz, araştıracağız, geliştireceğiz ve tarım alanına ilgili, bu yönde eğitim alan gençlerimize çok şey öğreteceğiz inşallah" dedi.

Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı

Sakarya'yı üreten, kazanan ve kazandıran şehir olması hayalini gerçeğe dönüştürmek istediklerini belirten Yüce, "Malumunuz pandemi şartlarıyla birlikte tarımsal üretimin önemini daha çok arttı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarım potansiyeli çok önemsiyoruz. Topraksız üretim modeli ile örnek bir seracılık faaliyeti başlıyor. Proje aynı zamanda bölgenin istihdamına katkı sağlayacak. Seramızda geleneksel tarım anlayışımızı modern tarım imkanlarıyla buluşturacak, katma değeri yüksek ürünler elde edeceğiz. Türkiye'de bir ilk olacak jeotermal ısıtmalı topraksız tarım örneklerini gerçekleştireceğiz. Şehrin dört bir yanında üreten ve üreticiye destek olan belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Sakarya üretecek şehrimiz kazanacak mottosuyla hareket ediyoruz. Topraksız ve jeotermal ısıtmalı üretim ile şehrimizi tarım konusunda en ön sıralara taşıyacağız. Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Başkan Yüce: Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz
Başkan Yüce: Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz
Başkan Yüce: Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz
Başkan Yüce: Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz
Başkan Yüce: Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz
Başkan Yüce: Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz

Ekrem Yüce, Sakarya, Akyazı, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yüce: 'Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya'yı inşa ediyoruz' - Son Dakika


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