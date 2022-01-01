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Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika

Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı

01.01.2022 09:34
Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2021 yılının son saatlerinde görev başındaki kolluk kuvvetlerini ardından da kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2021 yılının son saatlerinde görev başındaki kolluk kuvvetlerini ardından da kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2022 yılına girerken sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerini unutmadı. Başkan Yücel, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile birlikte görev başındaki kolluk kuvvetlerini ziyaret etti. Başkan Yücel ve Kaymakam Ürkmezer'e ziyaretlerinde Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Çağatay Avcı ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal eşlik etti.

Kontrol noktalarında vatandaşlara çikolata ikramı

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer hem jandarma hem de polis kontrol noktalarını ziyaret ederek görevi başındaki kolluk kuvvetlerine başarı dileklerini ileterek yeni yıllarını kutladı. Ayrıca Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel, kontrol noktalarında duran vatandaşlara çikolata ikram ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Başkan Yücel sağlık çalışanları ve yenidoğanları ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yeni yıla dakikalar kala kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarının yeni yıllarını kutladı. Yeni yılın ilk bebeklerini de unutmayan Başkan Yücel aileler ve yenidoğan bebeklere hediyeler vererek sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

"2022 yılı bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirsin"

2022 yılının ilk dakikalarında vatandaşlarla birlikte havai fişek gösterisini izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Acısıyla tatlısıyla 2021 yılını geride bıraktık. Yeni yıla girerken kolluk kuvvetlerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın güvenliği için görevi başında olan vefakar kolluk kuvvetlerimizin yeni yıllarını kutladık. Ardından da kentimizdeki hastaneleri dolaşarak hem vefakar sağlık çalışanlarımızın yeni yılını kutladık hem de yeni yılın ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret ettik. 2022 yılının ülkemize, milletimize, Alanya'mıza ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." - ANTALYA

Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı

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Adem Murat Yücel, Fatih Ürkmezer, Jandarma, Alanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yücel yeni yılda görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika


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