Başkanvekili Özkan özel misafirlerini ağırladı

UŞAK (İHA) – Uşak Belediye Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kas hastası çocukları makamında ağırladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Uşak'ta Çocuk Bayramı coşkusu, anlamlı bir farkındalık etkinliğiyle taçlanarak devam etti.

Uşak Belediye Başkanvekili Av. Hatice Terekeci Özkan, ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen kutlama törenine katıldı. AKM'de yapılan programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, çocukların sergilediği danslar, şiirler ve çeşitli sahne performansları izleyicilerden büyük alkış aldı. Bayramın ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlikler, aileler ve izleyiciler için hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu.

AKM'deki Etkinliğin ardından makamına geçen Başkanvekili Terekeci Özkan, burada Uşaklı DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastası çocukları ve ailelerini ağırladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Terekeci Özkan, onları tek tek makam koltuğuna oturtarak özel ve anlamlı bir gün yaşamalarını sağladı. Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

"Her zaman yanınızdayız"

Ayrıca gerçekleşen bu anlamlı buluşmanın temel amacının, DMD kas hastası çocukların yaşadıkları sıkıntılara ve tedavi edilmeleri için gerekli maddi desteğin artırılmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Terekeci Özkan; "DMD ile mücadele eden evlatlarımızın ve ailelerin her zaman yanındayız. Bu zorlu süreçte tüm Uşak halkının güzel ve özel çocuklara her zaman destek vermesini, onların her zaman yanında olmasını canı gönülden diliyorum. Birlikte güçlüyüz birlikte başaracağız" diyerek destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Terekeci Özkan'ın bu duyarlı davranışı aileler tarafından da mutlulukla karşılandı.

Öte yandan 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verilen değerin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkanvekili Terekeci Özkan, toplumsal farkındalık açısından önemli mesajlar verdiği konuşmasında "Son günlerde maalesef tüm milletimizi kahreden bazı olaylar yaşadık. Evlatlarımızın eğitim gördükleri okullarından cenazeleri çıktı. Ailelerinin yüreklerine ateş düştü. Hepimiz bu büyük trajediden çok etkilendik ve bu üzüntüyü derinden hissettik" dedi.

"Ben şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, Kahramanmaraş ve Urfa'da yaşanan saldırılar gösteriyor ki çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği hepimizin beka sorunudur" diyen Başkanvekili Terekeci Özkan, "Bu konunun üzerine gidilmesi ve bu tip olayların yaşanmaması için devletimizin tüm kurumları tarafından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması şarttır. Evlatlarımızın geleceğini korursak, geleceğimizin teminatı olan bu nesli sağlıklı ve aydınlık yarınlara kavuşturmamız mümkün olacaktır" diyerek ülke gündemini de sarsan olaylarla ilgili görüşlerini bildirdi.

Başkanvekili Terekeci Özkan DMD kas hastası çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek onlara güzel dileklerini iletti. Aynı zamanda bugün 10 yaşına giren DMD kas hastası Berat'ın doğum gününü de kutlayan Terekeci Özkan, ona ve ailesine sağlık ve mutluluk dolu bir hayat dileklerini sundu. - UŞAK