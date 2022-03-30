BAŞKEM, üreten kadınların kazanç kapısı oluyor - Son Dakika
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BAŞKEM, üreten kadınların kazanç kapısı oluyor

30.03.2022 11:33
BAŞKEM, üreten kadınların kazanç kapısı oluyor

Başiskele Belediyesi'nin KALE projesi çerçevesinde hizmet veren Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM), aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara kazanç kapısı olmaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi'nin KALE projesi çerçevesinde hizmet veren Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM), aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara kazanç kapısı olmaya devam ediyor.

KALE projesini hayata geçiren Başiskele Belediyesi, kadına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçede "Kadın eli değer her şey güzelleşir" sloganıyla hizmete açılan BAŞKEM, ilçe sınırları içerisindeki alışveriş merkezinin ikinci katında müşterilerine keyifli alışveriş imkanı sunuyor. Ev hanımlarının ürettiği el emeği göz nuru ürünler, aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, el işlemeleri, el yapımı oyuncaklar gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip BAŞKEM, kadınlara ekonomik güç sağlıyor.

Başiskele Belediyesi'nin hiçbir komisyon almadığı ve satış temsilcilerinin de yine belediye personelinin olduğu BAŞKEM'de, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren 23 ayda 3 bin 429 ürün satışı yapılarak 249 bin 643 TL kadınlara teslim edildi. - KOCAELİ

BAŞKEM, üreten kadınların kazanç kapısı oluyor
BAŞKEM, üreten kadınların kazanç kapısı oluyor
BAŞKEM, üreten kadınların kazanç kapısı oluyor

YORUMLAR
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Başiskele, alışveriş, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BAŞKEM, üreten kadınların kazanç kapısı oluyor - Son Dakika


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