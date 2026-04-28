Başkent\'te güçlü anneler için farkındalık buluşması

Ankara'da Pursaklar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 'Annelikte Tükenmişlik Sendromu ve Başa Çıkma Yöntemleri' konulu eğitim semineri gerçekleştirdi.

Kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, Gülbahar Hatun Hanım Evinde anlamlı bir seminer gerçekleştirdi. 'Annelikte Tükenmişlik Sendromu ve Başa Çıkma Yöntemleri' başlıklı eğitimde, annelerin yoğun sorumluluklar karşısında yaşadığı tükenmişlik duygusu ele alınırken, bu süreci sağlıklı şekilde yönetmenin yolları detaylı şekilde paylaşıldı.

Uzmanlardan kapsamlı bilgilendirme

Alanında uzman psikolog ve eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen seminerde, annelik sürecinde yaşanabilecek fiziksel ve duygusal tükenmişlik belirtileri ele alındı. Katılımcılara, tükenmişlik sendromunun nedenleri, günlük hayata etkileri ve bu durumla başa çıkma yolları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Stres yönetimi ve sağlıklı iletişim vurgusu

Seminerde ayrıca, annelerin kendilerine zaman ayırmalarının önemi, stres yönetimi teknikleri ve sağlıklı iletişim becerileri gibi konular üzerinde duruldu. Katılımcılar, interaktif anlatım sayesinde hem kendi deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu hem de uzmanlardan birebir öneriler aldı.

Pursaklar Belediyesi yetkilileri, Hanım Evleri'nde düzenlenen bu tür eğitim programlarının kadınların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.

Katılımcılardan tam not

Seminere katılan vatandaşlar ise verilen eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür farkındalık çalışmalarının kendileri için oldukça faydalı olduğunu vurguladı. - ANKARA