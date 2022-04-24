Başkentlilere 23 Nisan metrosu sürprizi - Son Dakika
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Başkentlilere 23 Nisan metrosu sürprizi

24.04.2022 00:57
Başkentlilere 23 Nisan metrosu sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü de bir ilke imza atarak grafiti sanatçıları tarafından süslenen 25 yıllık Bombardier metro trenini Kızılay-Koru hattında canlı müzik eşliğinde sefere çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü de bir ilke imza atarak grafiti sanatçıları tarafından süslenen 25 yıllık Bombardier metro trenini Kızılay-Koru hattında canlı müzik eşliğinde sefere çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan 25 yıllık Bombardier metrosu sürprizi yaptı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından grafitilerle süslenen Türkiye'nin ilk metro treni, Kızılay-Koru hattında sefere çıkarıldı. Ankara Kent Orkestrası'nın şarkılarla eşlik ettiği trene binen Başkentliler nostaljik bir yolculuk yaptı. Başkentliler Macunköy Metro İşletmesinden sabah saatlerinde hareket eden 6 vagonlu, balon ve bayraklarla süslenmiş nostaljik tren sürpriziyle karşılaştı. Hatta seyahat eden vatandaşlar trende yer alan Ankara Kent Orkestrası sanatçılarının çaldığı şarkılara da eşlik ettiler.

Bayram tadında nostaljik yolculuk

Türkiye'nin ilk metro vagonunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırladıklarını söyleyen EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını biz de bu etkinlikle kutluyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz tren, Türkiye'nin ilk metro aracı. Aslında Cumhuriyet'in de ilk metro aracı. Bu vagonları 23 Nisan temalarının yer aldığı grafitilerle süslettirdik. Tüm çocuklarımıza armağan olsun" dedi. - ANKARA

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23 Nisan, Kızılay, Ankara, Metro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkentlilere 23 Nisan metrosu sürprizi - Son Dakika


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