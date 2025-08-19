Başköy Mahallesi'nde Yeni İmar Planı Tanıtıldı - Son Dakika
Başköy Mahallesi'nde Yeni İmar Planı Tanıtıldı

19.08.2025 16:02  Güncelleme: 16:07
Nilüfer Belediyesi, Başköy Mahallesi için hazırlanan 49 hektarlık yeni imar planını mahalle sakinlerine tanıttı. Planda eğitim ve sağlık alanları ile birlikte sosyal ihtiyaçlara yönelik kapsamlı bir planlama yapıldı.

Nilüfer Belediyesi, Başköy Mahallesi için hazırlanan ve 49 hektarlık bir alanı kapsayan yeni imar planını, düzenlediği toplantıyla mahalle sakinlerine anlattı. 3 bin 463 kişilik nüfusa göre hazırlanan Başköy Uygulama İmar Planı kapsamında mahalleye anaokulu, iki ilköğretim okulu, lise ve sağlık merkezi yapılacak.

Bursa'nın Nilüfer Belediyesi, Başköy Mahallesi'nin geleceğini şekillendirecek olan Uygulama İmar Planı'nı, mahalle sakinlerine anlattı. Başköy Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, Başköy Mahalle Muhtarı Recep Uslu ve çok sayıda mahalle sakini katılarak planla ilgili detaylı bilgi aldı.

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, yaklaşık 10 yıldır süren planlama çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Demiröz, "Planımız, Nilüfer Belediyesi tarafından titizlikle hazırlandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Ramsar sözleşmesi gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan plan, buradan da onay alarak tüm aşamaları tamamladı. 24 Temmuz itibarıyla askıya çıkan plan, itiraz sürecinin ardından kesinleşecek ve belediyemiz tarafından hızla imar uygulamasına geçilecektir" dedi.

49 hektarlık alanı kapsayan yeni imar planı, 3 bin 463 kişilik bir nüfusa göre hazırlandı. Planda konut alanlarında kişi başına düşen ortalama inşaat alanı 40 metrekare olarak belirlendi. Emsal oranı 0.6 ve ayrık nizamda 2 katlı yapılaşma öngörüldü.

Plan kapsamında 37 konut alanı ayrıldı. Konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 420 metrekare olarak belirlenirken, bir parselde en fazla 2 bölüm yapılabilecek.

Başköy Mahallesi'nin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapsamlı bir planlama yapıldı. Bu doğrultuda mahalleye bir anaokulu, iki ilköğretim okulu, bir ortaöğretim okulu, bir lise, bir cami, bir sağlık merkezi ve bir belediye hizmet alanı kazandırılacak.

Planda yeşil alan önemli yer tutuyor. Mahallede 12 adet park oluşturulacak ve kişi başına 12.6 metrekarelik yeşil alan düşecek. Ayrıca bölgenin merkezinde bir ticaret alanı ve çevresinde meydan düzenlemesi yapılacak.

24 Temmuz tarihinde askıya çıkan plana, mahalle sakinleri 23 Ağustos 2025 tarihine kadar itiraz edebilecek. Askı süresinden sonra itirazlar değerlendirilerek plan kesinleştirilecek. Kesinleştikten sonra da Nilüfer Belediyesi tarafından imar uygulaması başlatılacak.

Toplantıda Başköy Mahalle sakinlerinin plan ile ilgili soruları da detaylı şekilde cevaplandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:17
Başköy Mahallesi'nde Yeni İmar Planı Tanıtıldı
