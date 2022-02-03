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Basmane Hamamı'nın kapısı barınma sorunu yaşayan kadınlara da açılacak - Son Dakika

Basmane Hamamı'nın kapısı barınma sorunu yaşayan kadınlara da açılacak

03.02.2022 15:47
Basmane Hamamı'nın kapısı barınma sorunu yaşayan kadınlara da açılacak

Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını barınma sorunu yaşayan erkek yurttaşlara açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmeti kadınları da ekleyerek büyüttü.

Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını barınma sorunu yaşayan erkek yurttaşlara açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmeti kadınları da ekleyerek büyüttü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki evsizlere barınma, beslenme ve sağlık desteği Başkan Tunç Soyer'in "kadın dostu kent" vizyonuyla büyüyor. Barınma sorunu yaşayan erkek vatandaşlara pazartesi ve perşembe günleri Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını açan belediye, şimdi de aynı uygulamayı kadınlar için başlattı. Hamam, bundan böyle bir gün de evsiz kadınlara hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi ve belirli otellerde evsizlere barınma, beslenme ve sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor. - İZMİR

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Basmane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Basmane Hamamı'nın kapısı barınma sorunu yaşayan kadınlara da açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basmane Hamamı'nın kapısı barınma sorunu yaşayan kadınlara da açılacak - Son Dakika
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