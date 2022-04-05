Batman Belediyesi atıklarla ekonomik kaynak sağlıyor - Son Dakika
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Batman Belediyesi atıklarla ekonomik kaynak sağlıyor

05.04.2022 11:24
Batman Belediyesi atıklarla ekonomik kaynak sağlıyor

Batman Belediyesi, ekolojik dengeye zarar verenlere karşı başlattığı çalışmalarda mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi için denetim ve kontrolleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Batman Belediyesi, ekolojik dengeye zarar verenlere karşı başlattığı çalışmalarda mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi için denetim ve kontrolleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kirlilikle mücadele ve çevre duyarlılığını göstermeyen, çevreyi kirletenlere karşı yaptığı genel denetimlerde inşaat atıklarını çevreye bırakıp çirkin görüntü oluşumuna sebep olan kişilere cezai işlemi uyguluyor. Batman Belediyesi'nin gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına başlattığı çalışmalarda 2021 yılı içerisinde 87 bin 381 metreküp yıkım ve moloz atıkları için 98 bin 303 TL'yi belediye bütçesine kazandırdı. Batman'da yapımı devam eden kazı ve temel topraklarının bertaraf için 229 bin 838 metreküplük atıktan da 422 bin 901 TL belediye bütçesine dahil edildiği bildirildi. - BATMAN

Batman Belediyesi atıklarla ekonomik kaynak sağlıyor
Batman Belediyesi atıklarla ekonomik kaynak sağlıyor
Batman Belediyesi atıklarla ekonomik kaynak sağlıyor

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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Batman Belediyesi, İnşaat, Batman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman Belediyesi atıklarla ekonomik kaynak sağlıyor - Son Dakika


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