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Batman'da belediye personelinden örnek davranış

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında çalışan Kozluk belediyesi çalışanı Emrah İstek parkta bakım yaptığı sırada bulduğu içi para dolu çantayı sahibine teslim etti.

İlçede bulunan vatandaşların yoğun olarak kullandığı parkta çalışan belediye personeli İstek, sabah saatlerinde işe gittiğinde bankta bir çanta olduğunu fark ettiğini söyledi. İstek, "Çantaya baktığımda içinde yüklü miktarda para ve kartların olduğunu gördüm. İki gün boyunca sahibini arayıp ulaşamadığım. Daha sonra çantayı Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettim. Emniyet personelleri çantanın sahibine ulaştı" dedi.

Çantasını almak için emniyet müdürlüğüne gelen Savaş Güneş isimli vatandaş örnek davranış gösteren park çalışanına teşekkür ederek çantasını teslim aldı.