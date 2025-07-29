Batman\'da Çek Kadın Müslüman Oldu

Çek asıllı Sımona Klıkova isimli kadın Batman'da düzenlenen ihtida merasimi ile müslüman oldu.

Batman'a tatil amacıyla gelen Çek asıllı Simona Klıkova Gazze'nin yanı sıra duyduğu ezandan etkilenerek müslüman olmak istedi. İslamiyet'e geçmek istediğini belirterek Batman İl Müftülüğüne başvuran Sımona Klıkova için ihtida merasimi düzenlendi. Çek asıllı Sımona Klıkova, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Sımona Klıkova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel dini bilgiler hakkında bilgiler verdi. Ardından kendi iradesiyle Müslüman olmak istediğini belirten Sımona Klıkova, Kelime-i Şehadet getirerek "Sima" ismini aldı.

Tören sonunda Çek asıllı Sima'ya "ihtida belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - BATMAN