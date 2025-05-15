Batman'da Dolu Yağışı Etkili Oldu

Batman'da dolu kenti beyaza bürüdü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Çarşı merkezinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollar göle dönerken, trafikte aksamalar yaşandı. Dolu yağışından etkilenen vatandaşlar ise çareyi çevredeki dükkanlara sığınmakta buldu. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sürücü ve vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.