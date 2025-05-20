Batman'da İpek Böcekçiliği Geçim Kaynağı - Son Dakika
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Batman'da İpek Böcekçiliği Geçim Kaynağı

Sason'da 150 aile ipek böcekçiliği ile geçim sağlıyor, kilosu bin lira değerinde.

20.05.2025 10:54
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Kilosu bin lira olan ipek böcekçiliği, Batman'da 150 ailenin önemli geçim kaynağı arasında yer alıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 150 ailenin önmeli önemli geçim kaynağı arasında yer alan ipek böçekçiliğinden elde edilen ürün, kilosu bin liradan satılıyor.

Sason'da 10 yıl önce Aktaş ailesi tarafından üç aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, ilçede birçok ailenin geçim kaynağı haline gelmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Karşıyaka ve Dereköy köyünde ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlar, kozanın veriminden oldukça memnun. İlçeye ilk olarak ipek böcek işini kendilerinin getirdiğini belirten Hasan Aktaş, besim evlerinin artırılmasıyla ipek böceği yetiştiriciliğinin tüm ilçeye yaygınlaştığını söyledi.

İpek böceklerini ilçeye 10 yıl önce getirdiklerine değinen Aktaş, "Daha önce atalarımız zamanında vardı. Ancak zamanla unutulan bir meslek oldu. Biz, yeniden bu mesleği canlandırmak için bu işe giriştik. İlk etapta getirdiğimiz ipek böceklerini ufak halde iken dut yapraklarını kıyarak beslemeye başlıyoruz. Daha sonra canlanıp büyüdükçe bizlerde yaprağın boyutunu büyüterek besliyoruz. Bunlar büyüdükçe daha sonra yaprakları dal ile birlikte önlerine bırakıyoruz. Yaklaşık 3 haftalık beslemenin ardından 72 saat uyku evresine giriyorlar. Uyandığında verebildiğimiz kadar dut yaprağı vererek besliyoruz. Daha sonra 8 gün içerisinde koza örmeye başlar. Kozalar örüldüğünde 10 gün dinlendirip, fırınlandıktan sonra toplayıp koza birliğine satışa sunuyoruz" dedi.

Aktaş, 10 yıl önce 3 aile ile bu işe başladıklarını ifade ederek, "Devletin desteğiyle ilçede yaygınlaştırdığımız bu iş, günümüzde 150 aileye geçim kaynağı haline geldi. Meşakkatli bir iştir. Çocuk gibi ilgilenmek lazım. Getirisi de çok iyidir. İyi bakılırsa 100 kilodan 100 bin lira, 150 kilo alan bir aile 150 bin lira gelir elde edebilir. Kısa sürede iyi bir gelir kapısıdır. Biz bu işi daha da geliştirmek istiyoruz ancak imkanlarımız kısıtlıdır. Devlet tarafından destek alırsak daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

" Osmanlı'dan kalan bir meslektir, yaşatmaya çalışıyoruz"

Sason'da 10 yıldır ailece ipek böceği besiciliği ile ilgilendiklerini belirten genç besicilerden Veysel Aktaş, "İpek böceği besiciliği Osmanlı'dan kalan bir meslektir. Biz bu mesleğe sahip çıkarak 10 yıldır ayakta tutmaya çalışıyoruz. Geçimimizi bu meslekten sağlıyoruz. 3 aile ile girmiştik bu işe. Bir ay sürüyor. Sadece dut yaprağıyla besliyoruz. Güzel bakıldığında temiz bir gelir elde edilebiliyor. İlk etapta dut yapraklarını rendeleyerek besliyoruz. Böcekler büyüdükçe yaprakların boyutunu büyüterek besliyoruz. Besleme işinden sonra meşe yaprağını üzerine bırakarak örmeye başlamalarını bekliyoruz. Sardıktan sonra toplamaya başlayacağız" diye konuştu.

İpek böceği besiciliğini ailece yaptıklarını söyleyen Sakine Aktaş ise, "Kolay bir iştir. Yaklaşık bir ay sürer. Ailece birlikte çalışarak besleme yapıyoruz. Mesaimiz sabah saat 8'de başlar. Dut yapraklarını keserek besliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da İpek Böcekçiliği Geçim Kaynağı - Son Dakika

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