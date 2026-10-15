Batman'da matbaa işletmesi, sokak kedilerine sıcak yuva olurken iki kedi doğum yaptı - Son Dakika
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Batman'da matbaa işletmesi, sokak kedilerine sıcak yuva olurken iki kedi doğum yaptı

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Batman\'da matbaa işletmesi, sokak kedilerine sıcak yuva olurken iki kedi doğum yaptı
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Batman'da bir matbaa işletmesi, soğuk havalarda sokak kedilerini içeri alarak onlara sıcak bir yaşam alanı sundu. İşletmede iki kedi doğum yaptı, mama ihtiyaçları karşılanan kediler çalışanlara ve müşterilere eşlik ediyor.

Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı Batman'da bir matbaa işletmesi, sokak kedilerine yuva oldu. İşletme sahibi Ercan Arslan, kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılarken vatandaşlara da sokak hayvanları konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Havaların soğumaya başlamasıyla sokak hayvanları için zorlu günler başlarken, Batman'da örnek bir davranış sergilendi. Kentte faaliyet gösteren matbaa işletmecisi Arslan, sokak kedilerine kapılarını açarak onlara sıcak bir ortam sağladı. Matbaanın farklı noktalarında yaşamlarını sürdüren kediler, çalışanlarla birlikte gün geçiriyor. İşletmede iki kedi doğum yaparken dünyaya gelen yavrular da matbaanın neşesi oldu. Mama ihtiyaçları karşılanan kediler, masaların üzerinde, sehpaların altında ve kapı önünde dolaşarak hem çalışanlara hem de müşterilere eşlik ediyor. Matbaada kedilerle birlikte sürdürülen günlük mesai, sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Matbaada kedili mesai

Günün büyük bölümünü matbaada geçiren kediler, zaman zaman çalışanların yanına sokulurken yavru kedilerin birbirleriyle oynaması renkli görüntüler oluşturuyor. İşletmeye gelen müşteriler de kapıdan içeri girdiklerinde kedilerle karşılaşıyor. İşletme çalışanı Bilal Ayaz, havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının barınma ve beslenme konusunda daha fazla zorluk yaşayabildiğine dikkat çekerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Ayaz, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve soğuk havalarda korunmaları için herkesin imkanları ölçüsünde destek olmasının önemine işaret etti.

Kaynak: İHA
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